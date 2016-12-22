Представители властей и оппозиции Таджикистана подрались у здания ОБСЕ

В Варшаве после заседания Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) подрались члены делегации Таджикистана и таджикской оппозиции, сообщает портал Tajinfo.

Видео: Чиноят ва Чазо / YouTube

На опубликованных на YouTube кадрах видно, как оппозиционер Сулаймони Орзу подходит к вышедшему из здания ОБСЕ пожилому человеку, который, по информации Tajiingo, является бывшим членом Партии исламского возрождения Таджикистана Аемиддином Сатторовым. Орзу обменялся с ним парой фраз, после чего попытался сфотографировать его вместе с плакатом в руках.

В этот момент к Сатторову подошел человек, которого Tajiingo назвало членом делегации правительства Таджикистана, забрал плакат и увел в сторону Орзу. После чего началась потасовка.

Эту информацию подтверждает агентство «РИА Новости» со ссылкой на корреспондента. По его информации, инцидентом заинтересовались в Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ.