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Поклонская заявила о проверке пяти депутатов из-за возможных нарушений
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Поклонская заявила о проверке пяти депутатов из-за возможных нарушений
Политика, 16:46
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Поклонская заявила о проверке пяти депутатов из-за возможных нарушений

Комиссия Госдумы по контролю за достоверностью сведений о доходах депутатов проверит пятерых парламентариев в рамках законодательства о противодействии коррупции, соответствующие запросы направят в ФСБ, Генпрокуратуру и Росфинмониторинг, заявила глава комиссии Наталья Поклонская. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Члены комиссии меня поддержали в том, что необходимо провести ряд проверок в отношении ряда депутатов, которыми, возможно, нарушен закон о противодействии коррупции», — сказала Поклонская на заседании комиссии. По ее словам, речь идет о пяти парламентариях, представляющих фракции «Единая Россия» и «Справедливая Россия», их имен Поклонская не назвала.

Председатель комиссии рассказала, что некоторые из них могут быть учредителями или входить в органы управления субъектов хозяйствования, часть из которых находится во Франции и Финляндии.

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О ситуации с одним из депутатов, который является председателем одного из комитетов нижней палаты парламента, комиссия решила сообщить председателю Госдумы Вячеславу Володину. «Принято решение информировать председателя Госдумы, что, возможно, допущен председателем комитета факт конфликта интересов в связи с выделением фирме, принадлежащей его родственнику, более 1 млрд руб. государственных денежных средств», — заявила Поклонская.

Теги: Наталья Поклонская , депутаты Госдумы , проверка
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