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Сбербанк запустил ипотеку для покупки апартаментов на вторичном рынке
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Сбербанк запустил ипотеку для покупки апартаментов на вторичном рынке
Бизнес, 16:28
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Сбербанк запустил ипотеку для покупки апартаментов на вторичном рынке

Сбербанк запустил программу ипотечных кредитов для покупки апартаментов на вторичном рынке жилья. Об этом говорится в сообщении банка, поступившем в РБК.

Ставка по данным ипотечным кредитам составит от 8,7% при первоначальном взносе 15%. Под новую программу Сбербанка попадают как строящиеся, так и уже готовые апартаменты.

В банке отметили, что для одобрения недвижимости нет дополнительных требований к износу, площади, количеству этажей и стоимости. «Ипотеку на апартаменты в новостройках можно взять как в аккредитованных, так и в неаккредитованных банком объектах», — говорится в сообщении.

В случае с неаккредитованными Сбербанком объектами для получения ипотеки будет необходимо поручительство физических лиц или залог другого имущества.

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Финансы

В конце августа сообщалось, что средняя ставка по ипотеке в России выросла впервые с начала года и достигла 9,57%. Всего по данным Центробанка, с января 2018 года российские банки выдали 785 тыс. жилищных кредитов на общую сумму в 1,5 трлн руб., что на 68% больше, чем за аналогичный период прошлого года (927,3 млрд руб.).

По данным Объединенного кредитного бюро, средний платеж по ипотеке в России сократился на 3% и составляет 16,7 тыс. руб. Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что поскольку ипотечный платеж снижается, а цены на недвижимость не поднимаются при росте номинальных зарплат в 10%, ситуация на рынке недвижимости в России «далека от пузыря». По его словам, такое может произойти только при условии, что цены будут расти быстрее зарплат и платежей по ипотеке.

Теги: «Сбербанк» , Ипотека , апартаменты
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