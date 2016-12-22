ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 63,79 62,96 EUR Нал. 73,92 73,02 USD Бирж. 63,33 -0,08 EUR Бирж. 73,43 +0,02 USD ЦБ. 63,45 +0,32 EUR ЦБ. 73,47 +0,05 EUR/USD 1,16 +0,00 BTC/USD Бирж. 7365,20 -195,60 IMOEX 2298,60 +0,15% RTSI 1143,32 +0,21% Brent 73,42 -0,12% DJIA 25326,16 -0,03% Nasdaq 7802,69 +1,24%
В мечети на востоке Афганистана произошел взрыв
Лента новостей
Защита Улюкаева потребовала списать штраф в 130 млн руб. за взятку 14:29, Общество Экс-гендиректору КБ им. Кошкина предъявили обвинения в растрате 14:25, Общество СК начал проверку после обнаружения останков мужчины в Екатеринбурге 14:08, Общество ЛУКОЙЛ сможет в разы увеличить выплаты акционерам 14:08, Бизнес Как живут японцы в России и что нужно знать о культуре Японии 14:02, РБК и Subaru Акционер «Сахалина-1» заявил о попытке урегулировать спор с «Роснефтью» 14:02, Бизнес В мечети на востоке Афганистана произошел взрыв 13:52, Общество МИД назвал ограбление целью нападения на российских журналистов в ЦАР 13:52, Политика Спецборт МЧС отправился в Пакистан за спасенным альпинистом из России 13:52, Общество В криптовалютном кошельке Ledger нашли уязвимость 13:51, Крипто Крымский активист Евромайдана вышел из колонии в Кировской области 13:50, Политика Володин анонсировал «большие» слушания в Госдуме по пенсионной реформе 13:46, Общество Насколько Россия готова к промышленным инновациям 13:44, РБК и Schneider Electric На свалке «Ядрово» под Волоколамском лопнул изолирующий купол 13:39, Общество Bitcoin и Litecoin ожидаемо подешевели: как работают сигналы экспертов 13:36, Крипто Счетная палата при Кудрине возьмет на себя роль «борца за справедливость» 13:30, Экономика Медведев анонсировал борьбу с серыми картами техосмотра 13:28, Общество Убийца бывшего полковника Буданова умер в колонии 13:28, Общество Президент ЦАР направил Путину соболезнования после убийства журналистов 13:24, Общество Как носить головные уборы в городе 13:18, Стиль «Ювентус» и «Милан» обменялись основными игроками 13:11, Спорт Жизнь налегке: как получать удовольствие от мини-путешествий 13:11, РБК Стиль и ASUS Не прогадать с дачей: в какое время года лучше покупать 6 соток 13:11, Недвижимость Средний сын Дональда Трампа сообщил об угрозах ему и его семье 13:09, Политика ФСБ задержала троих сотрудников «Крымэнерго» по подозрению во взятках 13:08, Общество В Москве умер трехкратный чемпион мира по хоккею Виктор Тюменев 12:52, Общество
В мечети на востоке Афганистана произошел взрыв
Общество, 13:52
0
В мечети на востоке Афганистана произошел взрыв

На востоке Афганистана в шиитской мечети в городе Гардез в провинции Пактия два террориста-смертника открыли огонь. При этом один из них подорвался, сообщает 1TV со ссылкой на полицию.

По данным полиции, приведенным телеканалом, погибли 16 человек.

По данным ToloNews, в момент взрыва в мечети проходила пятничная служба. В то же время телеканал выяснил, что жертвами взрыва стали 30 человек и еще более 100 человек пострадали.

В то же время полиция сообщила, что в результате взрыва погибли 20 человек и еще 40 пострадали.

Теги: Афганистан , Теракт
Главное
Счетная палата при Кудрине возьмет на себя роль «борца за справедливость» Экономика
Материалы по теме
Жертвами теракта в аэропорту Кабула стали 14 человек Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter