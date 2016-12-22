В мечети на востоке Афганистана произошел взрыв

На востоке Афганистана в шиитской мечети в городе Гардез в провинции Пактия два террориста-смертника открыли огонь. При этом один из них подорвался, сообщает 1TV со ссылкой на полицию.

По данным полиции, приведенным телеканалом, погибли 16 человек.

По данным ToloNews, в момент взрыва в мечети проходила пятничная служба. В то же время телеканал выяснил, что жертвами взрыва стали 30 человек и еще более 100 человек пострадали.

В то же время полиция сообщила, что в результате взрыва погибли 20 человек и еще 40 пострадали.