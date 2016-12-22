Песков прокомментировал информацию о возможной отставке главы Хакасии

Говорить о претензиях в адрес главы Хакасии Виктора Зимина некорректно. Об этом журналистам заявил ​пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает корреспондент РБК.

Так Песков прокомментировал информацию источника «Ведомостей» о том, что в администрации президента считают необходимым уход Зимина с должности главы Хакасии, после того как он не сумел победить в первом туре на выборах главы региона.

«Нет, мне на этот счет ничего не известно. Не знаю, что является источником этих сообщений. Там продолжается избирательная кампания, будет второй тур выборов. Говорить о претензиях совершенно некорректно», — сказал он.

Выборы главы Хакасии прошли в единый день голосования, 9 сентября. По их итогам Зимин набрал 32% голосов. Его обошел коммунист Валентин Коновалов, получивший 44,8%.

Помимо Зимина, в первом туре не смогли победить еще три действующих главы регионов. В частности, второй тур выборов пройдет в Приморской и Хабаровском крае, а также во Владимирской области. Два собеседника, близких к Кремлю, рассказали РБК, что в администрации президента были готовы ко вторым турам в Хакасии, Хабаровском крае и Владимирской области.