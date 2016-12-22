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Ходорковский ответил на упрек Золотова в дестабилизации ситуации в России
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Ходорковский ответил на упрек Золотова в дестабилизации ситуации в России
Политика, 14:13
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Ходорковский ответил на упрек Золотова в дестабилизации ситуации в России

Экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский в ответ на упрек главы Росгвардии Виктора Золотова в «дестабилизации ситуации» в России из-за рубежа после освобождения из тюрьмы заявил, что предупреждал, что «сидеть тихо не будет». Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Ну, а что до моего освобождения и возможности проститься с мамой, так я за это «спасибо» сказал и повторить не напрягаюсь. Теперь жалеете? Дорогу назад новой уголовкой закрыли? Скоро закажете, благородные наши? Что сидеть тихо не буду, я предупреждал», — написал Ходорковский.

Глава Росгвардии пообещал сделать из Навального «отбивную»
Общество

Ходорковского Золотов упомянул в своем видеообращении, адресованном оппозиционеру Алексею Навальному.

Глава Росгвардии, предлагая политику «поединок» и угрожая «сделать отбивную» из него, заметил, что тот, как и остальные критики власти, не имеет «ни духовности, ни нравственности, ни страны, ни Отечества». В качестве негативного примера «гнилой» и «трухлявой» российской оппозиции Золотов привел Михаила Ходорковского, который после освобождения из тюрьмы «мотанул и начал опять проводить свою политику дестабилизации». В Фонде борьбы с коррупцией (ФБК) отметили, что готовы отвечать на претензии Золотова как публично, так и в суде по фактам, представленным в расследовании.

Поводом для вызова стало расследование ФБК о завышении цен в закупках продуктов питания для службы, их низком качестве, а также о том, что поставщик выиграл тендер без конкурса и конкурентов. В службе назвали расследование фальсификацией.

Теги: Михаил Ходорковский , Росгвардия , Виктор Золотов
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