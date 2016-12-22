В работе сервиса «Яндекс.Директ» произошел сбой

Компания «Яндекс» признала проблемы в отображении контекстной рекламы в сервисе «Яндекс.Директ». Там указали, что сбой произошел по техническим причинам

Фото: Никита Попов / РБК

Контекстная реклама в сервисе «Яндекс.Директ» временно не отображается, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании. Там указали, что прилагают все усилия, чтобы ее максимально быстро исправить.

В «Яндексе» также попросили рекламодателей не беспокоиться и заверили, что в случае если реклама не показывается, то деньги с заказчиков не списываются.

Позже в комментарии РБК в «Яндексе» сообщили, что по техническим причинам могла не показываться часть рекламы «Яндекса». «Сейчас работа восстановлена и реклама отображается в полном объеме», — заверили в пресс-службе компании.

«Яндекс.Директ» — сервис по размещению контекстной и медийной рекламы, показывающий объявления как на страницах поисковой сети, так и на других площадках. Он впервые появился​ в 2001 году.