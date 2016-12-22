Суд взыскал с завода Дерипаски 2,2 млрд руб. по иску Минобороны

Арбитражный суд Москвы взыскал с самарского завода «Авиакор» (входит в холдинг «Русские машины» Олега Дерипаски) более 2,2 млрд руб. по иску Министерства обороны России. Об этом говорится в резолютивной части решения суда (pdf).

Минобороны требовало расторгнуть контракт от 11 мая 2011 года и взыскать неотработанный аванс, который составил около 2,214 млрд руб. Завод «Авиакор» подавал встречный иск о расторжении контракта и взыскании с министерства более 435 млн руб. долга и обязательстве принять приобретенное имущество, однако суд его отклонил.

В марте московский Арбитражный суд приостановил производство по другому иску Минобороны к самарскому «Авиакору». Как указано в определении суда (pdf), министерство требовало заплатить штраф в размере около 153 млн руб. по этому же госконтракту от 2011 года, а также процентов за пользование авансом как коммерческим кредитом в размере более 775 млн руб.

В июле 2016 году Арбитражный суд Самарской области обязал завод «Авиакор» выплатить более $2,9 млн украинской госкорпорации «Антонов», который подал иск за использование товарного знака.

«Авиакор» занимается строительством самолетов, капитальным ремонтом Ту-154, а также его техническим обслуживанием наряду с Ан-140, Ан-74. Также компания поставляет компоненты для самолетов разного типа.