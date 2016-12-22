В США обвиненные в мошенничестве россияне частично признали вину

Граждане России, задержанные в США по обвинению в мошенничестве на $4,5 млн, частично признали свою вину. Об этом «РИА Новости» сообщили в генконсульстве России в Нью-Йорке.

«Несколько дней назад все подозреваемые были переведены в тюрьму в Нью-Йорке и предстали перед судом на первом слушании дела, они заявили о частичном признании своей вины», — заявил собеседник агентства.

В генконсульстве добавили, что обвиняемым отказали до суда в возможности изменить меру пресечения с ареста на освобождение под залог. Американский суд предоставил россиянам бесплатных адвокатов.

В начале августа ФБР задержало пятерых граждан России по подозрению в мошенничестве и отмывании денег. Они входили в преступную группировку, состоящую из жителей СНГ, США и Турции и насчитывавшую 25 членов. По данным следствия, мошенники публиковали фальшивые объявления о продаже ретро-автомобилей, получали от клиентов задаток и скрывались. Каждому из обвиняемых грозит до 30 лет лишения свободы.