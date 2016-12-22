ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 70,63 69,44 EUR Нал. 82,07 80,78 USD Бирж. 69,96 -0,61 EUR Бирж. 81,34 -0,50 USD ЦБ. 69,87 +0,84 EUR ЦБ. 80,67 +0,31 EUR/USD 1,16 +0,00 BTC/USD Бирж. 6322,20 +3,70 IMOEX 2344,74 +0,38% RTSI 1055,92 +1,19% Brent 78,05 +0,72% DJIA 25857,07 -0,23% Nasdaq 7924,16 +0,27%
В США обвиненные в мошенничестве россияне частично признали вину
Лента новостей
Путин посоветовал инвесторам не ориентироваться на стереотипы о России 11:16, Политика Практика self-compassion: как и зачем сочувствовать себе 11:16, Стиль Усманов прокомментировал создание компании с Alibaba 11:12, Бизнес Кому выгодны корабли на газе 11:04, Партнерский материал Илья Ковальчук провел первую тренировку в «Лос-Анджелес Кингз» 11:01, Спорт Доллар подешевел до 70 руб. в начале торгов 10:51, Финансы Глава Минтранса сообщил о сдвиге срока создания аналога МАК для ЕАЭС 10:45, Экономика 12 самых ожидаемых фильмов осени про женщин 10:43, Pink Как производят мраморную говядину в России 10:40, РБК и Мираторг Cпецпредставитель президента предложил создать «цифровых адвокатов» 10:39, Технологии и медиа Alibaba, РФПИ, Mail.Ru Group и «МегаФон» объявили о совместном бизнесе 10:30, Бизнес Alibaba Group станет совладельцем Mail.Ru Group 10:30, Технологии и медиа Строительство танкеров нового класса началось на заводе «Звезда» 10:20, Общество В США обвиненные в мошенничестве россияне частично признали вину 10:18, Общество В полиции назвали самые распространенные места угона автомобилей 10:18, Авто Недвижимость под залогом: где искать конфискат со скидкой 10:12, Недвижимость Производитель детского питания Humana создал «дочку» в России 10:11, Пресс-релизы Джек Ма предпочел раннюю пенсию: сколько стоит Alibaba без создателя 10:05, Quote 5 советов, как сохранить здоровье в офисе 10:00, Партнерский материал Эксперты «Валдая» рассказали о проблемах реализации «поворота на Восток» 10:00, Политика Роструд составил списки компаний с сотрудниками предпенсионного возраста 09:52, Общество Tele2 запустит пилот по «цифровизации» рыбных ферм на Дальнем Востоке 09:22, Технологии и медиа Оборона от Константинополя: сможет ли РПЦ удержать Украину 09:21, Мнение В Иркутской области в школе произошло обрушение 09:11, Общество СМИ узнали о желании Кремля уволить главу Хакасии до второго тура 09:05, Политика Сергей Семенов — РБК: «Энергоэффективность даёт 100% окупаемости» 09:04, РБК и Schneider Electric «Аэрофлот» предупредил о снижении прибыли из-за цен на керосин 08:34, Бизнес Арестованные за заказные убийства дали показания на сенатора от КЧР 08:30, Общество
В США обвиненные в мошенничестве россияне частично признали вину
Общество, 10:18
0
В США обвиненные в мошенничестве россияне частично признали вину

Граждане России, задержанные в США по обвинению в мошенничестве на $4,5 млн, частично признали свою вину. Об этом «РИА Новости» сообщили в генконсульстве России в Нью-Йорке.

«Несколько дней назад все подозреваемые были переведены в тюрьму в Нью-Йорке и предстали перед судом на первом слушании дела, они заявили о частичном признании своей вины», — заявил собеседник агентства.

ФБР задержало четырех россиян по подозрению в отмывании денег и сговоре
Политика

В генконсульстве добавили, что обвиняемым отказали до суда в возможности изменить меру пресечения с ареста на освобождение под залог. Американский суд предоставил россиянам бесплатных адвокатов.

В начале августа ФБР задержало пятерых граждан России по подозрению в мошенничестве и отмывании денег. Они входили в преступную группировку, состоящую из жителей СНГ, США и Турции и насчитывавшую 25 членов. По данным следствия, мошенники публиковали фальшивые объявления о продаже ретро-автомобилей, получали от клиентов задаток и скрывались. Каждому из обвиняемых грозит до 30 лет лишения свободы.

Теги: мошенники , граждане России
Главное
Alibaba, РФПИ, Mail.Ru Group и «МегаФон» объявили о совместном бизнесе Бизнес
Материалы по теме
ФБР задержало четырех россиян по подозрению в отмывании денег и сговоре Политика
Минюст США назвал имена задержанных россиян Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter