Минприроды поручили создать программу добычи ресурсов в Мировом океане

Помощник главы администрации президента России Кирилл Молодцов предложил министру природных ресурсов Дмитрию Кобылкину разработать и представить в правительство программу развития добычи полезных ископаемых в Мировом океане с учетом защиты экологии. Об этом он сообщил на Восточном экономическом форуме, передает корреспондент РБК.

Молодцов отметил, что ресурсы на суше истощаются, и довольно скоро появятся технологии для добычи твердых полезных ископаемых в морях и океанах, так как глубоководная добыча нефти уже освоена до 2035 года.

В конце августа Кобылкин предложил создать проектный офис по развитию Северного морского пути на базе трех министерств. Об этом РБК сообщала его представитель Наталья Хлопунова. В состав проектного офиса должны войти сотрудники Минтранса, Минэнерго и Минприроды, они будут курировать модернизацию и развитие арктической магистральной инфраструктуры.

Также проектный офис займется синхронизация проектов по разработке месторождений полезных ископаемых с планами по созданию портов, ледоколов и танкеров для перевозки сжиженного природного газа и нефтеналивных грузов.