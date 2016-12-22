Торгпред заявил о росте товарооборота между Россией и Южной Кореей на 30%

Товарооборот между Москвой и Сеулом за семь месяцев 2018 года вырос на 30%, до $15 млрд. Об этом на Восточном экономическом форуме сообщил торговый представитель России в Южной Корее Михаил Бондаренко, передает ТАСС.

«Расширение регионального взаимодействия способствовало изменению негативной тенденции последних лет, связанной с сокращением российско-корейского товарооборота», — сказал Бондаренко.

Он отметил развитие диалога по энергетической сфере, переговоры по увеличению закупок сжиженного природного газа (СПГ), перспективное участие южнокорейских компаний в модернизации портов и верфей на Дальнем Востоке, а также совместное освоение Северного морского пути.

Бондарченко подчеркнул, что особое внимание уделяется созданию новых производств на территориях опережающего развития и во Владивостоке, налаживанию сотрудничества Сеула со странами ЕАЭС.

В июне «Газпром» возобновил переговоры с Южной Кореей о строительстве газопровода через территорию КНДР. Стороны обсуждали возможность реализации этого проекта с 2008 года, однако после ухудшений отношений Сеула и Пхеньяна в 2011 года переговоры по газопроводу были приостановлены.