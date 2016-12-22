Человек погиб при аварии с участием фуры и семи автомобилей в Москве
Политика, 00:51
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Человек погиб при аварии с участием фуры и семи автомобилей в Москве
Один человек погиб и трое получили ранения после того, как грузовой автомобиль врезался в семь машин на юге Москвы. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД.
ДТП произошло вечером 10 сентября по адресу: Варшавское шоссе, дом 100. По предварительным данным, водитель фуры заснул за рулем и врезался в несколько автомобилей, которые остановились перед светофором.
В пресс-службе отметили, что из-за аварии были перекрыты несколько полос шоссе. По данным сервиса «Яндекс. Пробки», затруднение движение наблюдается от дома № 100 до дома № 82 по Варшавскому шоссе.