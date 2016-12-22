Зять Федуна покинул пост технического директора «Спартака»
Общество, 00:26
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Зять Федуна покинул пост технического директора «Спартака»
Зять президента московского «Спартака» Леонида Федуна Юхан Гераскин ушел с должности технического директора футбольного клуба. Об этом сообщается в Twitter «Спартака».
«Спартак благодарит Юхана Александровича за проделанную работу на благо нашего клуба и желает успехов в дальнейшей карьере», - указывается в сообщении.
29-летний Гераскин занимал эту должность с 2014 года. В октябре того же года Гераскин женился на 24-летней Екатерине Федун.