ФСБ рассказала о задержании в Крыму двух украинских рыбаков

Крымские пограничники задержали двух нетрезвых украинских рыбаков, попытавшихся незаконно попасть на территорию России. Об этом РБК сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.
«В ходе опроса иностранные граждане сообщили что, выйдя на рыбалку, они решили намеренно причалить к берегу Крыма для налаживания дружеских отношений и обмена опытом с крымскими рыбаками», — говорится в сообщении, поступившем в РБК.
Граждан Украины задержали утром 10 сентября в заливе Сиваш в районе села Стефановка. Они причалили к берегу на моторной лодке, в которой находилось 20 кг рыбы. Задержанные рассказали, что являются жителями села Стрелковое Херсонской области. Они задержаны на 48 часов для установления их личности, а также чтобы они протрезвели.
4 сентября крымские пограничники задержали у берегов полуострова украинское рыболовецкое судно. По данным пограничного управления ФСБ, оно вело незаконный лов рыбы в российской экономической зоне, не имея разрешительных документов. На судне находились четыре гражданина Украины.
В конце июля крымские пограничники задержали мужчину, который плыл через Сиваш на самодельном плоту из пластиковых бутылок и досок. Он двигался со стороны украинского села Стрелковое.