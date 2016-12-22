ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 71,52 69,55 EUR Нал. 82,83 80,93 USD Бирж. 70,47 +0,56 EUR Бирж. 81,72 +0,92 USD ЦБ. 69,87 +0,84 EUR ЦБ. 80,67 +0,31 EUR/USD 1,16 +0,00 BTC/USD Бирж. 6267,50 -125,50 IMOEX 2335,85 +0,60% RTSI 1043,46 -0,67% Brent 77,49 +1,35% DJIA 25896,13 -0,08% Nasdaq 7920,21 +0,22%
ФСБ рассказала о задержании в Крыму двух украинских рыбаков
Лента новостей
Экс-помощник Сергея Приходько стал топ-менеджером НОВАТЭКа 20:55, Бизнес Болтон пообещал «более мощный» ответ на применение химоружия в Сирии 20:55, Политика Новые антирекорды: что заставляет рубль и российский госдолг дешеветь 20:42, Финансы ФСБ рассказала о задержании в Крыму двух украинских рыбаков 20:34, Общество На Украине заявили о попытке блокировать КПП на границе с Россией 20:15, Общество Фильм Хабенского «Собибор» выдвинули на премию «Оскар» от России 20:12, Общество Наехавшего на пешеходов в Москве водителя арестовали 19:44, Общество В Британии показали испытания прототипа летающего электротакси 19:43, Технологии и медиа «Аэрофлот» подписал соглашение на покупку ста самолетов Superjet 100 19:37, Технологии и медиа В парижском отеле Ritz ограбили принцессу из Саудовской Аравии 19:17, Общество Футбол. Товарищеский матч. Россия — Чехия. Онлайн 19:00, Спорт Как заработать на биткоине: цена криптовалюты поднялась до $6,3 тыс. 18:51, Крипто Михельсон рассказал о сокращении госинвестиций в СПГ-хаб на Камчатке 18:50, Бизнес Как производят мраморную говядину в России 18:40, РБК и Мираторг Космонавт Сергей Прокопьев показал заделанную дыру в корпусе «Союза» 18:40, Общество Канадский тренер рассказал о словах Тутберидзе о конце карьеры Медведевой 18:39, Общество Нидерланды прекратят финансировать организацию «Белые каски» 18:35, Политика Игорь Ротенберг и Вексельберг вошли в комиссию по модернизации экономики 18:24, Экономика Рынок США открылся ростом: почему упали акции Apple 18:17, Quote Украинец подал заявление в полицию на подравшегося с ним Жириновского 18:17, Политика Глеб Архангельский — о тайм-менеджменте, концентрации и хорошем отпуске 18:06, Партнерский материал Опубликовано видео полета ударного беспилотника «Альтаир» 18:05, Технологии и медиа Путин заявил о намерении сотрудничать с Японией на основе добрососедства 17:55, Политика Мосгоризбирком подвел окончательные итоги выборов мэра столицы 17:54, Политика Три министра уйдут в отставку в Болгарии после катастрофы с автобусом 17:53, Политика В Париже мужчина ранил двух прохожих ножницами 17:41, Общество Убитого в Киеве Вороненкова будут судить в России за мошенничество 17:34, Общество Развивающиеся перспективы: как готовят менеджеров для новых рынков 17:33, Партнерский материал
ФСБ рассказала о задержании в Крыму двух украинских рыбаков
Общество, 20:34
0
ФСБ рассказала о задержании в Крыму двух украинских рыбаков

Крымские пограничники задержали двух нетрезвых украинских рыбаков, попытавшихся незаконно попасть на территорию России. Об этом РБК сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.

«В ходе опроса иностранные граждане сообщили что, выйдя на рыбалку, они решили намеренно причалить к берегу Крыма для налаживания дружеских отношений и обмена опытом с крымскими рыбаками», — говорится в сообщении, поступившем в РБК.

Граждан Украины задержали утром 10 сентября в заливе Сиваш в районе села Стефановка. Они причалили к берегу на моторной лодке, в которой находилось 20 кг рыбы. Задержанные рассказали, что являются жителями села Стрелковое Херсонской области. Они задержаны на 48 часов для установления их личности, а также чтобы они протрезвели.

4 сентября крымские пограничники задержали у берегов полуострова украинское рыболовецкое судно. По данным пограничного управления ФСБ, оно вело незаконный лов рыбы в российской экономической зоне, не имея разрешительных документов. На судне находились четыре гражданина Украины.

В конце июля крымские пограничники задержали мужчину, который плыл через Сиваш на самодельном плоту из пластиковых бутылок и досок. Он двигался со стороны украинского села Стрелковое.

Теги: Крым , Украина , рыбаки
Главное
Болтон пообещал «более мощный» ответ на применение химоружия в Сирии Политика
Материалы по теме
Крымские пограничники подтвердили задержание украинского судна Общество
Киевские власти сообщили о задержании украинского судна в Крыму Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter