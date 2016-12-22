Глава НОВАТЭКа анонсировал запуск второй очереди «Ямал СПГ»

Вторая очередь проекта по добыче и сжижению природного газа «Ямал СПГ» будет запущена в первой декаде августа. Об этом заявил глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон, сообщает ТАСС.

Первую очередь «Ямал СПГ» запустили в начале декабря 2017 года, объем первой партии груза составил 170 тыс. куб. м. Партию приобрело Petronas LNG UK Limited. Газ был доставлен ледокольным СПГ-танкером «Кристоф де Маржери» в Британию. Оттуда груз доставили в США, газ понадобился из-за сильных морозов на восточном побережье страны.

После запуска «Ямал СПГ» прибыль НОВАТЭКа увеличилась на 16%, до 179,4 млрд руб. У российской газовой компании находится 50,1% «Ямал СПГ», по 20% — у французской Total и китайской CNPC. Еще 9,9% контролирует китайский Фонд шелкового пути. Всего будет запущено три очереди, которые будут производить 16,5 млн т сжиженного природного газа в год.