Reuters узнал о возвращении Потаниным 2% «Норникеля» Абрамовичу

​Совладелец «Норникеля» Владимир Потанин вернул 2% акций компании предыдущим держателям пакета ценных бумаг — Роману Абрамовичу и другим партнерам. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в холдинге Потанина и источник, знакомый с ситуацией.

«Сделка развернута, решение о возможной апелляции будет принято после получения мотивировочной части решения Лондонского суда», — сказал источник агентства в холдинге «Интеррос», который принадлежит Потанину.

Представители «Интерроса» и компании Millhouse, которая управляет активами Абрамовича, отказались от комментариев.

В июне Высокий суд Лондона удовлетворил иск US Rusal Олега Дерипаски против двух других акционеров «Норникеля» — Потанина и Абрамовича по делу о продаже пакета акций в «Норникеле». Судья заключил, что Абрамович и его партнер Александр Абрамов не имеют права продавать свои ценные бумаги в компании, поскольку оферта акционерам компании недействительна. Эта сделка, как посчитал суд, нарушает условия подписанного в 2012 году акционерного соглашения сторон.

В связи с этим суд аннулировал сделку по продаже 2% акций холдинга Потанину, которая была совершена в марте. Пострадавшими в деле стали Абрамович и Абрамов. Их обязали вернуть Потанину $770 млн за 2,1% горно-металлургической компании.