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Путин назвал итоги выборов «демонстрацией ресурса доверия граждан»
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Путин назвал итоги выборов «демонстрацией ресурса доверия граждан»
Политика, 13:10
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Путин назвал итоги выборов «демонстрацией ресурса доверия граждан»

Президент России Владимир Путин заявил, что итоги прошедших 9 сентября выборов демонстрируют ресурс доверия населения, передает «РИА Новости».

«Это, конечно, ресурс доверия от наших граждан на развитие регионов, муниципалитетов, страны в целом. Хочу вам всем пожелать удачи», — сказал глава государства.

Путин отметил, что избирательная кампания прошла «достойно»: с достаточно высокой явкой, без серьезных нарушений. «Наверняка шероховатости какие-то были. С этим, безусловно, нужно разбираться», — подчеркнул президент.

Возвращение второго тура: как прошли выборы в России
Политика

При этом он отметил, что не видит ничего необычного во втором туре выборов, который состоится в ряде регионов.

Ранее в Центризбиркоме заявили, что серьезных нарушений на выборах зафиксировано не было. Однако председатель ЦИК Элла Памфилова охарактеризовала события единого дня голосования словами «страсти кипят».

В единый день голосования 9 сентября в России состоялось более 4,5 тыс. выборов и референдумов. В 26 регионах выбрали глав, в 16 состоялось голосование за членов местных законодательных собраний, в семи одномандатных округах состоялись довыборы в Госдуму. Второй тур должен пройти в четырех регионах.

Теги: Владимир Путин , Выборы
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