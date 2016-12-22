В Ливии террористы атаковали штаб-квартиру нефтяной компании
Общество, 12:35
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В Ливии террористы атаковали штаб-квартиру нефтяной компании
В столице Ливии городе Триполи террористы-смертники совершили атаку на здание Национальной нефтяной корпорации (ННК), сообщает Al Arabiya.
Отмечается, что штаб-квартиру компании атаковали трое неизвестных в масках. Вскоре после этого над зданием ННК появился дым. По данным источника телеканала, погибли не менее шести человек, также есть раненые.
Правительственные силы оцепили здание и перекрыли подъезды к нему, проводится спецоперация.
Сотрудник ННК сообщил Reuters, что слышал стрельбу в здании, а также звуки нескольких взрывов.
Штаб-квартира Национальной нефтяной корпорации Ливии находится неподалеку от здания Президентского совета и резиденции главы правительства.