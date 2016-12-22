В Ливии террористы атаковали штаб-квартиру нефтяной компании

В столице Ливии городе Триполи террористы-смертники совершили атаку на здание Национальной нефтяной корпорации (ННК), сообщает Al Arabiya.

Отмечается, что штаб-квартиру компании атаковали трое неизвестных в масках. Вскоре после этого над зданием ННК появился дым. По данным источника телеканала, погибли не менее шести человек, также есть раненые.

Правительственные силы оцепили здание и перекрыли подъезды к нему, проводится спецоперация.

Сотрудник ННК сообщил Reuters, что слышал стрельбу в здании, а также звуки нескольких взрывов.

Штаб-квартира Национальной нефтяной корпорации Ливии находится неподалеку от здания ​Президентского совета и резиденции главы правительства.