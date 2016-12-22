Амурский губернатор рассказал о скорой ликвидации пустот под космодромом

Губернатор Амурской области Василий Орлов во время Восточного экономического форума заявил, что полости, обнаруженные под ​космодромом Восточный, будут ликвидированы. Об этом сообщает «РИА Новости».

«В любом строительном технически сложном объекте возникают всегда какие-нибудь трещины, какие-нибудь перекосы. Для этого есть соответствующие специалисты с соответствующим образованием, которые все эти полости исправят», — заявил он.

Губернатор подчеркнул, что космодром — это потрясающий «по уровню технической компетенции, по уровню технических решений» объект.

Как рассказал РБК доктор геолого-минералогических наук, профессор РУДН Александр Хаустов, пустоты под основанием стартового комплекса космодрома Восточный могли возникнуть из-за недостаточно тщательно проведенных инженерно-геологических изысканий. Он отметил, что это не первый подобный случай с объектами космической промышленности. «Космодром — это большой объект, и строители могут иногда экономить на изысканиях», — сказал он.

«Необходимо посмотреть на те инженерно-геологические изыскания, которые проводились при строительстве, и, если сейчас есть это проседание, значит, изыскания не были достаточно тщательно проведены. Во-первых, не исключены ошибки проектировщиков: вероятно, сыграла роль недостаточность расчетов статических и динамических нагрузок. Следовало исследовать грунты, проверять их сжимаемость и уплотнение. Во-вторых, дело может быть в естественном явлении карста, происходит вымывание оснований грунтовыми водами», — пояснил Хаустов.

По словам эксперта, ликвидировать такие пустоты будет легко. «Бурится скважина к пустоте, туда вводится жидкий цемент, образуется плюм, который держит провалы. Страшного ничего нет, это устраняется в течение нескольких суток. При этом фундамент становится крепче, чем естественные грунты, и позволяет выдерживать тяжелейшие нагрузки», — рассказал он.

Ранее «Роскосмос» сообщил, что под основанием стартового комплекса для ракет-носителей «Союз-2» на космодроме Восточный обнаружены пустоты. Корпорация заключила договор с подрядчиком для их устранения, контрагентом стала компания ООО «Адонис». Стоимость контракта — 4,57 млн руб.



Восточный был введен в эксплуатацию в 2016 году, первый пуск прошел 28 апреля. Всего с космодрома были запущены три ракеты.

Врио главы региона Василий Орлов, назначенный в мае 2018 года, победил на выборах губернатора Амурской области, состоявшихся в единый день голосования 9 сентября.