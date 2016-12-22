Амурский губернатор рассказал о скорой ликвидации пустот под космодромом

Губернатор Амурской области Василий Орлов во время Восточного экономического форума заявил, что полости, обнаруженные под космодромом Восточный, будут ликвидированы. Об этом сообщает «РИА Новости».
«В любом строительном технически сложном объекте возникают всегда какие-нибудь трещины, какие-нибудь перекосы. Для этого есть соответствующие специалисты с соответствующим образованием, которые все эти полости исправят», — заявил он.
Губернатор подчеркнул, что космодром — это потрясающий «по уровню технической компетенции, по уровню технических решений» объект.
Как рассказал РБК доктор геолого-минералогических наук, профессор РУДН Александр Хаустов, пустоты под основанием стартового комплекса космодрома Восточный могли возникнуть из-за недостаточно тщательно проведенных инженерно-геологических изысканий. Он отметил, что это не первый подобный случай с объектами космической промышленности. «Космодром — это большой объект, и строители могут иногда экономить на изысканиях», — сказал он.
«Необходимо посмотреть на те инженерно-геологические изыскания, которые проводились при строительстве, и, если сейчас есть это проседание, значит, изыскания не были достаточно тщательно проведены. Во-первых, не исключены ошибки проектировщиков: вероятно, сыграла роль недостаточность расчетов статических и динамических нагрузок. Следовало исследовать грунты, проверять их сжимаемость и уплотнение. Во-вторых, дело может быть в естественном явлении карста, происходит вымывание оснований грунтовыми водами», — пояснил Хаустов.
По словам эксперта, ликвидировать такие пустоты будет легко. «Бурится скважина к пустоте, туда вводится жидкий цемент, образуется плюм, который держит провалы. Страшного ничего нет, это устраняется в течение нескольких суток. При этом фундамент становится крепче, чем естественные грунты, и позволяет выдерживать тяжелейшие нагрузки», — рассказал он.
Ранее «Роскосмос» сообщил, что под основанием стартового комплекса для ракет-носителей «Союз-2» на космодроме Восточный обнаружены пустоты. Корпорация заключила договор с подрядчиком для их устранения, контрагентом стала компания ООО «Адонис». Стоимость контракта — 4,57 млн руб.
Восточный был введен в эксплуатацию в 2016 году, первый пуск прошел 28 апреля. Всего с космодрома были запущены три ракеты.
Врио главы региона Василий Орлов, назначенный в мае 2018 года, победил на выборах губернатора Амурской области, состоявшихся в единый день голосования 9 сентября.