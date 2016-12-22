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Порошенко сообщил о перехвате данных российских военных спутников
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Порошенко сообщил о перехвате данных российских военных спутников
Политика, 08:57
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Порошенко сообщил о перехвате данных российских военных спутников

На Украине специалисты начали перехватывать данные российских военных спутников. Об этом рассказал президент Украины Петр Порошенко в эфире телеканала «Прямой».

Рассказывая об одном из военных столкновений в Донбассе, украинский лидер отметил, что правительственные войска своевременно подтянули артиллерию, сконцентрировали резервы и «встретили врага» в полной готовности.

По его словам, это стало возможным благодаря работе разведки, а также специалистов по компьютерной расшифровке и в коммуникационной сфере.

При этом он упомянул о том, что во время операции специалисты поймали сигналы российских военных спутников.

«На Украине сформировалась очень сильная школа, которая позволяет нам на равных защищать нашу территорию», — прокомментировал Порошенко развитие украинских спутниковых технологий.

Франция 7 сентября обвинила Россию в перехвате российским спутником-шпионом «Луч» («Олимп») сигнала с военного франко-итальянского спутника Athena-Fidus. Произошедшее министр обороны Франции Флоранс Парли назвала «актом шпионажа» со стороны России.

Теги: Петр Порошенко , данные , военный спутник , Россия - Украина
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