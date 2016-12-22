«Роснефть» попросила суд отложить спор с участниками «Сахалина-1»

Нефтяная компания «Роснефть» попросила Сахалинский арбитражный суд отложить предварительное заседание по спору о перетоках нефти до окончания переговоров с участниками «Сахалина-1». Об этом сообщает «Интерфакс».

«Роснефть» попросила об отсрочке в 60 дней. За это время компания надеется урегулировать спор о перетоках нефти с северной оконечности Чайво на основную часть месторождения. Представители «Сахалин-1» согласились с ходатайством «Роснефти».

О том, что участники «Сахалин-1». среди которых «дочка» ExxonMobil, японская SODECO и индийская ONGC ведут переговоры об урегулировании спора с «Роснефтью» стало известно в начале августа. Тяжба касается месторождения Северное Чайво. Российская компания требует возмещения своих расходов, включая понесенные в 2006-2011 годах, когда у нее не было лицензии на разработку месторождения. Претензии «Роснефти», согласно поданному в июле иску, достигают 89,1 млрд руб. В Компании считают, что участники консорциума «необоснованно обогатились» на сумму заявленных требований. Кроме того, 7,3 млрд руб. «Роснефть» хочет взыскать в качестве процентов. Как отметили в компании, участники «Сахалин-1» признают обоснованность требований, но чтобы «окончательно решить вопрос», «Роснефть» решила подать в суд.

Нефтегазовый проект «Сахалин-1», доли в котором были распределены в 1996 году между пятью участниками, составляют три месторождения: Чайво, Одопту и Аркутун-Даги у северо-восточного побережья острова. «Роснефть» разрабатывает разные участки Чайво. «Сахалин-1» является одним из крупнейших проектов с прямыми иностранными инвестициями в России. Добычу на нем планируется вести до 2050-х годов.



