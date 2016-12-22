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В ЕС решили усилить борьбу с отмыванием денег из России и СНГ
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В ЕС решили усилить борьбу с отмыванием денег из России и СНГ
Политика, 02:16
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В ЕС решили усилить борьбу с отмыванием денег из России и СНГ

Еврокомиссия намерена наделить европейский регулятор — Европейскую банковскую ассоциацию (ЕБА) — дополнительные ресурсы для расследования движения и отмывания криминальных денежных потоков, главным образом из России и СНГ. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на высших функционеров ЕК.

Кроме того, параллельно Еврокомиссия намерена дать недавно образованной Прокуратуре ЕС права на возбуждение с 2025 года дел о финансировании террористической деятельности. В рамках этих двух инициатив планируется, в частности, расследовать происхождение не менее $30 млрд, которые в течение года попали в Евросоюз из России и других стран СНГ через Danske Bank. На данный момент некоторыми правами проверки банков на отмывание денег пользуется ЕЦБ, но его мероприятия не входят в особую европейскую программу по борьбе с незаконными финансовыми операциями. Кроме того, ответственность за борьбу с отмыванием средства лежит до сих пор большей частью на национальных регуляторах.

Теперь, согласно планам, Еврропейская прокуратура сможет не только расследовать финансовые преступления, связанные с использованием бюджетов европейских стран, но и начинать уголовное преследование.​ К настоящему моменту с подобной инициативой согласились 22 из 28 стран ЕС. Для принятия окончательного решения по расширению ответственности двух надзорных органов требуется согласие всех членов союза.

Лондон одним из первых заявил о необходимости проверки денежных потоков из СНГ. Британские власти начали проверку банков страны на участие в отмывание денег из России еще в марте 2017 года. В ноябре 2017 года к этому процессу подключилась Франция: тогда в Ницце был задержан российский сенатор Сулейман Керимов по подозрению в уклонении от налогов и отмывании денег. После отравления Сергея и Юлии Скрипаль в марте 2018 года Лондон анонсировал меры по борьбе с незаконными «русскими деньгами» в стране, а также проанализировать законность выданных россиянам инвестиционных виз. В мае в Великобритании был опубликован доклад парламента о коррупции российских бизнесменов. Лондон пригрозил раскрыть имена россиян. скрывающих свои деньги в британских офшорах. На данный момент раскрывать подобные сведения обязаны лишь банки метрополии. В Москве назвали позицию Лондона по борьбе с отмыванием денег «двуликой». В то же время утверждения этих мер в Лондоне пока не произошло, а во Франции летом 2018 года отозвали все претензии к Керимову и из обвиняемого перевели в свидетели.

Теги: Еврокомиссия , финансовые преступления , ЕЦБ , отмывание денег
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