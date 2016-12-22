Предварительные данные избиркома показали победу Воробьева в Подмосковье

Кандидат в главы Московской области от партии «Единая Россия», действующий губернатор Андрей Воробьев лидирует по предварительным результатам подсчета голосов, следует из данных избиркома Подмосковья.

По результатам проверки более 60% бюллетеней губернатор, кандидат от партии «Единая Россия» Андрей Воробьев набрал 62,17%.голосов. Второе место занял кандидат от КПРФ Константин Черемисов с (13,14%). Тройку лидеров замкнула Лилия Белова от партии «Альянс зеленых» (7,53%).

Воробьев занимает должность губернатора Московской области с 2013 года.

9 сентября в единый день голосования выборы прошли в 80 регионах России. включая Москву и Московскую область. Сразу в нескольких регионах кандидаты набрали примерно равное число голосов: в Хакасии, Хабаровском крае и Иркутской области.