Появилось видео ДТП с кортежем Додона

В интернете появилось видео аварии, в которой пострадали президент Молдавии Игорь Додон и два члена его семьи. Запись опубликовала Служба государственной охраны страны на своей официальной странице в Facebook.

Видео: Serviciul de Protecție și Pază de Stat

На записи видеорегистратора видно, как в идущую впереди машину кортежа врезается выехавший на встречную полосу грузовик. Машина, на которой был установлен видеорегистратор, затем тоже въезжает в грузовик.

Авария произошла 9 сентября на трассе Страшена — Калараш, близ Кишинева. Два автомобиля из кортежа президента Молдавии Игоря Додона столкнулись с совершавшим разворот грузовиком. В ДТП пострадали президент и двое членов его семьи, их госпитализировали. В полиции Молдавии заявили, что серьезных травм у президента нет.



