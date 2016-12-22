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Медведев поручил Минобороны решить проблему обеспечения Крыма водой
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Медведев поручил Минобороны решить проблему обеспечения Крыма водой
Общество, 10:53
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Медведев поручил Минобороны решить проблему обеспечения Крыма водой

Минприроды вместе с Минобороны и другими ведомствами должны сформировать рабочую группу по вопросам обеспечения Крыма водой. Соответствующее поручение премьер-министра Дмитрия Медведева опубликовано на сайте кабмина.

«Сформировать и утвердить межведомственную рабочую группу по вопросам водообеспечения Крымского полуострова и других вододефицитных регионов с привлечением в том числе в ее состав представителей Минобороны России, госкорпорации «Росатом», Российской академии наук и заинтересованных субъектов Российской Федерации», — говорится в поручении Медведева Минприроды.

Результаты работы комиссии должны быть представлены до 10 сентября.

Проблемы с обеспечением Крыма водой, в частности, для нужд сельского хозяйства, начались после присоединения полуострова к России по результатам референдума в 2014 году. Украина, которая считает Крым своей временно оккупированной территорией, прекратила подачу воды из Днепра по Северо-Крымскому каналу сначала временными шлюзами, а в 2017 году и постоянной дамбой.

В Крыму началось бурение артезианских скважин, которые обеспечили полуостров питьевой водой, но не смогли удовлетворить всех потребностей. Крымская часть канала также стала использоваться для переброски воды в равнинную часть полуострова из водохранилищ Белогорского района и подземных водозаборов. Тем не менее возделывание некоторых культур, которые требуют большого объема воды, в частности, риса, прекратилось вместе с сокращением орошаемых площадей.

В июне 2018 года в Крыму началась засуха. 4 июня глава региона Сергей Аксенов ввел в Красногвардейском, Нижнегорском, Первомайском и Советском районах режим ЧП. Народный депутат Верховной рады Украины Мустафа Джемилев заявил, что засуха началась из-за перекрытия Украиной Северо-Крымского канала.

Теги: Крым , вода
Главное
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