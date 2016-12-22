Дегтярев возмутился проверкой ЦИК после публикации фото с бюллетенем

Кандидат от партии ЛДПР на пост мэра Москвы Михаил Дегтярев прокомментировал РБК заявление главы Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Эллы Памфиловой о том, что в его отношении ведется проверка в связи с раскрытием информации о том, за кого Дегтярев отдал свой голос.

«Неужели больше нечем заняться? По всей стране в ходе выборов выявлено множество нарушений, в том числе и в Москве», — возмутился Дегтярев.

По его словам, он в присутствии прессы показывал своим детям, «как голосовать». «Мой выбор очевиден, а ЦИК заявляет о проверке кандидата», — подчеркнул Дегтярев, добавив, что «это вызывает недоумение».​

Днем 9 сентября Элла Памфилова заявила ТАСС о том, что ЦИК проверит сведения, согласно которым кандидаты в мэры Сергей Собянин и Михаил Дегтярев раскрыли, за кого они отдали свой голос. По словам Памфиловой, она дала соответствующее распоряжение своему аппарату.

Ранее Сергей Собянин в своем личном блоге написал о том, как проголосовал на своем избирательном участке. «Проголосовал на выборах мэра Москвы. Когда ставишь отметку напротив собственного имени, испытываешь определенное чувство неловкости», — написал действующий мэр столицы. Также сообщалось, что Михаил Дегтярев опубликовал в социальных сетях фото с бюллетенем. РБК не нашел ни на одной из его страниц в соцсетях подобных снимков.

Выборы мэра Москвы проходят 9 сентября в единый день голосования. Кандидатами на должность столичного мэра, помимо Собянина и Дегтярева, являются Вадим Кумин, Михаил Балакин и Илья Свиридов.