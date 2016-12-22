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Мособлизбирком зафиксировал более 50 жалоб на ход выборов губернатора
Политика, 21:09
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Мособлизбирком зафиксировал более 50 жалоб на ход выборов губернатора

Председатель избирательной комиссии Московской области​ Эльмира Хаймурзина сообщила о том, что более 50 жалоб поступило на ход выборов губернатора региона, передает «Интерфакс».

«За последние несколько часов в Мособлизбирком поступило определенное количество жалоб. Таких жалоб, как я говорила, было около 15, сейчас их более 50», — сказала она.

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Как отметила Хаймурзина, жалоб от кандидатов в губернаторы Московской области не поступало, они были зафиксированы только от наблюдателей на участках.

9 сентября в России проходит единый день голосования. Россияне выбирают членов 16 региональных парламентов и глав 26 регионов, включая губернатора Подмосковья. Среди кандидатов на пост главы Московской области: Лилия Белова от партии «Альянс Зеленых», Кирилл Жигарев (ЛДПР), Константин Черемисов (КПРФ), Борис Надеждин (Партия роста), Игорь Чистюхин («Справедливая Россия») и действующий губернатор региона Андрей Воробьев, представляющий партию «Единая Россия».

Теги: выборы губернатора , Мособлизбирком , жалобы , единый день голосования
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