Ройзман рассказал о просьбе задержать его на акции в Екатеринбурге

Полиция задержала бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана во время митинга против пенсионной реформы. Он сам попросил об этом, рассказал Ройзман РБК.
«Сейчас я сижу в автозаке с двумя нормальными людьми — муж с женой пятидесяти лет», — сказал он.
Ройзман отметил, что его задержали, когда участники митинга расходились по домам. Бывший мэр отправился посмотреть, кого задержала полиция, чтобы попробовать договорится об их освобождении. Он рассказал, что участники митинга были «трезвые» и «спокойные», среди них было много молодых людей.
«Я подошел к полицейским, говорю, ничего незаконного нет, меня тогда тоже с ними задерживайте. Ну они подумали-подумали и задержали меня тоже», — рассказал РБК бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман.
Впоследствии бывший мэр написал в своем аккаунте в Twitter, что полицейские отпустили его и еще нескольких человек. По его словам, всего задержали 30 участников митинга. Пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области не предоставила РБК данных о числе задержанных и участников акции в Екатеринбурге.
В начале апреля губернатор Свердловской области подписал закон, который отменил прямые выборы мэра Екатеринбурга. В мае глава Екатеринбурга Евгений Ройзман объявил, что уходит в отставку. Он назвал отмену прямых выборов противоречащими интересам Екатеринбурга, а также «прямым обманом жителей».