Албанцы не дали проехать президенту Сербии к одному из сел в Косово

Сотни албанцев заблокировали дороги к сербскому селу Банье в Косово, не пропустив президента Сербии Александра Вучича. Об этом сообщает государственный сербский телеканал РТС.
«Мне жаль, что я не смог приехать из-за того, что власти Приштины (столица Республики Косово. — РБК) этого не хотели», — сказал Вучич.
По данным телеканала, организатором блокировки подъездных путей стал председатель Ассамблеи Республики Косово Кадри Весели. Отмечается, что впоследствии колонну с президентом также остановили косовские полицейские.
В результате визит Вучича в село Банье отменили по соображениям безопасности. Президент Сербии рассказал телеканалу, что принял такое решение, чтобы не подвергать опасности находящихся в этой местности сербов. По данным РТС, Вучич направился в город Косовска-Митровица, откуда свяжется с жителями Банье по телефону.
В начале августа президент Сербии выступил за разграничение границ с албанцами на территории Косова и Метохии ради избежания конфликта. Впоследствии министры обороны стран Евросоюза обсудили вопрос безопасности стран Западных Балкан. Среди тем повестки обсуждалось изменение границ Сербии и Косово в рамках мирного соглашения.