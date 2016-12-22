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Президент Сербии выступил за разграничение с албанцами в Косово
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Президент Сербии выступил за разграничение с албанцами в Косово
Политика, 16:44
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Президент Сербии выступил за разграничение с албанцами в Косово

Президент Сербии Александр Вучич выступил за разграничение с албанцами на территории Косова и Метохии, чтобы избежать двустороннего конфликта. Об этом сообщает Радио и телевидение Сербии (PTC).

«Территория, если неизвестно, как к ней относиться и кому она принадлежит, — это всегда источник потенциальных конфликтов и проблем», — заявил Вучич.

Он добавил, что Сербия сделает все возможное для определения границы, однако многое зависит и от Албании, так как «для танго нужны двое».

Вучич отметил, что не знает, получит ли его предложение поддержку граждан Сербии, однако заверил, что действует исключительно в интересах страны.

Ранее 3 августа на север Косово были переброшены подразделения Международной миссии под эгидой НАТО в Косово и Метохии (KFOR) из-за риска дестабилизации ситуации.

Спустя сутки Вучич провел экстренное заседание Совета национальной безопасности по вопросам защиты интересов Сербии и ее народа в Косово. Тогда же, 4 августа, истек срок, данный ЕС на проработку устава Сообщества сербских муниципалитетов в частично признанном государстве.

Теги: Президент , Сербия , демаркация , Албания , Косово
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