Президент Сербии выступил за разграничение с албанцами в Косово

Президент Сербии Александр Вучич выступил за разграничение с албанцами на территории Косова и Метохии, чтобы избежать двустороннего конфликта. Об этом сообщает Радио и телевидение Сербии (PTC).
«Территория, если неизвестно, как к ней относиться и кому она принадлежит, — это всегда источник потенциальных конфликтов и проблем», — заявил Вучич.
Он добавил, что Сербия сделает все возможное для определения границы, однако многое зависит и от Албании, так как «для танго нужны двое».
Вучич отметил, что не знает, получит ли его предложение поддержку граждан Сербии, однако заверил, что действует исключительно в интересах страны.
Ранее 3 августа на север Косово были переброшены подразделения Международной миссии под эгидой НАТО в Косово и Метохии (KFOR) из-за риска дестабилизации ситуации.
Спустя сутки Вучич провел экстренное заседание Совета национальной безопасности по вопросам защиты интересов Сербии и ее народа в Косово. Тогда же, 4 августа, истек срок, данный ЕС на проработку устава Сообщества сербских муниципалитетов в частично признанном государстве.