Могоризбирком заявил о превысившей данные 2013 года явке на выборах мэра

По данным Мосгоризбиркома, уже к 12:00 на выборах мэра проголосовали 8,17% имеющих право голоса москвичей. В 2013 году, когда главным соперником Сергея Собянина был Алексей Навальный, к полудню проголосовали 7,14% избирателей

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

В Москве на выборах мэра к 12:00 избирательные участки посетили 8,17% зарегистрированных избирателей, что превысило показатели прошлых выборов столичного градоначальника, сообщает«РИА Новости» со ссылкой на данные Московской городской избирательной комиссии.

«На 12:00 явка 8,17%, это на 1% выше, чем в 2013 году», — сказал председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

Центризбирком, как передает корреспондент РБК, озвучил похожие цифры. По его данным, к 13:30 избирательные участки посетили 8,19% москвичей, имеющих право голоса​, передает корреспондент РБК.

В то же время в пресс-службе ЦИК РБК пояснили, что Мосгоризбирком получает данные о явке по столице более оперативно. «Как это работает? От УИК информация поступает в ТИК, оттуда в московскую комиссию, потом нам», — ответили в пресс-службе на вопрос, почему данные ЦИК отстают от данных Московской избирательной комиссии.

На прошлых выборах мэра столицы в 2013 году, когда главным соперником Сергея Собянина был Алексей Навальный, к 12:00 явка избирателей составила 7,14%.

Изначально о намерении участвовать московских выборах заявили более 30 человек, однако собрать все необходимые документы и пройти регистрацию в качестве кандидатов смогли только пятеро: действующий мэр Сергей Собянин, выдвинутый от «Союза горожан» основатель компании «СУ-155» Михаил Балакин, председатель комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев (ЛДПР), экс-депутат Мосгордумы и Госдумы Вадим Кумин (КПРФ), а также глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов («Справедливая Россия»).

Ранее, 17 августа, ВЦИОМ, основываясь на данных опроса, предсказал, что явка в Москве составит около 32%. Такой прогноз был дан несмотря на то, что 62% опрошенных заявили о готовности прийти на участки. Тем не менее эксперты решили, что реальная явка будет в два раза ниже.

На выборах мэра в 2013 году явка избирателей оказалась рекордно низкой — чуть более 32%. По официальным данным, Собянин победил тогда с результатом 51,37% голосов. Его главный конкурент — кандидат от РПР-ПАРНАС Алексей Навальный — набрал 27,24% голосов ​избирателей, а третью строчку занял коммунист Иван Мельников с 10,69% голосов.

