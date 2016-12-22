Греф пообещал создать банковские продукты со скидкой для пенсионеров

Сбербанк планирует создать банковские продукты со скидкой для пожилых людей. Об этом рассказал президент банка Герман Греф в эфире телеканала «Россия 1».

«Мы будем создавать продукты со скидками для людей старшего возраста и будем привлекать к этим продуктам других наших партнеров, будем предлагать специальные программы рассрочки по оплате товаров длительного пользования для людей старшего возраста» [цитата по ТАСС], — сказан он.

В июле Госдума приняла в первом чтении законопроект о пенсионной реформе, который предполагал повышение пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, а для женщин — до 63 лет.

Однако в сентябре президент России Владимир Путин предложил внести поправки в законопроект. Например, пенсионный возраст для женщин понизился до 60 лет. Также он предложил досрочный выход на пенсию для многодетных матерей. В отношении предпенсионеров предлагалось повысить пособие по безработице и ввести ответственность за их увольнение.