В Бурятии задержали замглавы УИК из-за заранее заполненных бюллетеней

Замглавы участковой избирательной комиссии (УИК) № 725 в Улан-Удэ задержали после того, как сотрудники УИК привезли в изолятор семь заранее заполненных бюллетеней в пользу партии «Единая Россия», рассказала глава ЦИК России Элла Памфилова, передает корреспондент РБК.

По ее словам, в МВД сообщили, что члены участковой комиссии № 725 выехали в изолятор временного содержания, чтобы доставить туда семь заранее заполненных бюллетеней.

«После проверки было установлено, что все бюллетени заполнены в пользу партии «Единая Россия», — добавила Памфилова. Она подчеркнула, что заместителя главы участковой комиссии задержали.

В воскресенье, 9 сентября, в России проходит единый день голосования. Выборы различного уровня организованы в 80 регионах, в 26 субъектах страны выберут глав субъектов. Кроме того, пройдут довыборы в Госдуму и определится состав 16 региональных парламентов.