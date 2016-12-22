В Мосгоризбиркоме назвали «провокацией» жалобу журналистов Reuters

Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов назвал заявления журналистов агентства Reuters о недопуске на московский избирательный участок провокацией, передает корреспондент РБК.

«У нас с утра жаловалось в ЦИК агентство Reuters: сказали, что их не пускают на участок в школе. Я думаю, такие провокации, не только в отношении иностранных журналистов, будут в течение дня», — сказал он.

Горбунов пояснил, что все приходящие на избирательный участок должны пройти досмотр в целях обеспечения безопасности. Однако журналисты, которые пришли с большими сумками, возражали против досмотра.

В России 9 сентября проходит единый день голосования, в котором принимают участие 80 регионов страны. В Москве проводятся выборы мэра города, старт избирательной компании которых начался 9 июня. По данным опроса ВЦИОМ, фаворитом остался действующий глава столицы Сергей Собянин (69,4%), на втором месте оказался кандидат от КПРФ Вадим Кумин (13,2%). У их оппонентов результаты ниже — у Михаила Дегтярева от ЛДПР 7,8%, у Ильи Свиридова от «Справедливой России» — 6,5%, у представителя «Союза горожан» Михаила Балакина — 1,4%.