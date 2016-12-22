ВЦИОМ зафиксировал смену кандидата номер два на выборах мэра Москвы

Сергей Собянин победит на выборах мэра Москвы с 69,4% голосов, его оппонент-коммунист Вадим Кумин получит 13,2%, остальные же соперники — менее 8%. Такой прогноз итогов предстоящих через неделю выборов главы столицы дал ВЦИОМ

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Смена лидера в борьбе за второе место

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил итоги опроса «Электоральные предпочтения москвичей» (есть у РБК) с прогнозом по результатам выборов мэра столицы, которые пройдут 9 сентября.

Прогнозируемая ВЦИОМ явка — 31,8%, что соответствует оценке от начала августа. В комментарии к исследованию социологи отмечают, что избирательная кампания в столице стала более заметной: лишь треть из тех, кто не исключает возможность прийти на выборы (33%), говорят, что вообще не видели агитации за кандидатов.

Предсказуемым фаворитом остается действующий мэр Сергей Собянин — его прогнозный результат вырос с 65,5% до 69,4%. Далее следует кандидат от КПРФ Вадим Кумин, показатель которого увеличился с 10,1% до 13,2%. В то же время падают прогнозируемые результаты их оппонентов — у Михаила Дегтярева от ЛДПР с 11,1% до 7,8%, у справоросса Ильи Свиридова — с 7,1% до 6,5%, у Михаила Балакина («Союз горожан») — с 4,3% до 1,4%.

Инициативный опрос ВЦИОМ был проведен с 28 по 30 августа среди 1800 совершеннолетних москвичей методом телефонного интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Объем выборки — 1800 респондентов. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Согласно опросу, 28-30 августа 62% москвичей, как и в начале августа, в той или иной степени выразили желание проголосовать.

Среди тех, кто «точно намерен» принять участие в выборах, ВЦИОМ отмечает высокую долю неопределившихся (16%) с выбором. Из определившихся 68% выразили желание голосовать за Собянина, 7% за Кумина, 3% и менее за остальных кандидатов.

Погодный фактор

Гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров назвал последнюю неделю перед выборами ключевым этапом кампании, когда избиратели принимают решение об участии в голосовании. По его мнению, ситуация в первую неделю сентября может существенно отличаться от ситуации августа, поскольку после отпусков в город вернулась значительная часть избирателей, которые не сталкивались с предвыборной агитацией и не фигурировала в опросах. Федоров также указал на влияние «дачного фактора» на итоги выборов — из-за хорошей погоды многие москвичи вместо выборов проведут выходные на природе.

«Так что представленный расчет является скорее ориентиром, на достижение которого еще предстоит много поработать участникам выборов», — резюмировал Федоров.

РБК отправил запрос пресс-секретарю мэра Гульнаре Пеньковой с просьбой прокомментировать данные ВЦИОМ.

Пресс-секретарь кандидата от КПРФ Анастасия Удальцова сказала РБК, что ВЦИОМ в своих опросах занижает данные кандидатов от оппозиции. Она напомнила, что за три недели до выборов мэра Москвы в 2013 году ВЦИОМ давал такой прогноз: Собянин — 67-68%, Навальный — 13-15%, Мельников — 6%. Реальные результаты существенно отличались: Собянин — 51%, Навальный — 27%, Мельников — почти 11%.

«С учетом того, что на этих выборах нет либералов от Навального и от «Яблока», а протестный потенциал после объявления о людоедской [пенсионной] реформе только вырос, мы не исключаем высокую вероятность второго тура на этих выборах, где сойдутся Сергей Собянин и Вадим Кумин», — заявила Удальцова.

Справоросс Илья Свиридов в разговоре с РБК назвал опрос ВЦИОМ «формирующим», то представляющим собой попытку повлиять на реальные итоги выборов.

«Социологи пытаются сделать кальку выборов мэра Москвы с президентской кампании, ленятся проводить глубокие исследования, — сказал РБК кандидат от ЛДПР Михаил Дегтярев. — По закрытым опросам, кандидат от КПРФ далеко позади нас, потому и развел бурную деятельность по пенсионной реформе, не связанную с московской повесткой».

Выборы мэра Москвы состоятся 9 сентября. Муниципальный фильтр для участия в кампании не удалось пройти нескольким кандидатам, в том числе оппозиционерам Дмитрию Гудкову и Илье Яшину.

Как сообщали источник РБК, московские власти выбрали опорные точки предвыборной кампании Сергея Собянина в рамках подготовки к сентябрьским выборам мэра, исходя из рекомендаций,, изложенных в специальном исследовании ВЦИОМ. В их числе попытка придать кандидату от власти более живой, «человеческий» имидж.

Битва за явку

Для увеличения явки на выборах Мосгордума приняла поправки в столичный избирательный кодекс: избирательные участки будут работать до 22:00, а также откроются в дачных комплексах за пределами Москвы.

Реальная явка на выборах может оказаться ниже прогноза ВЦИОМ, заявил РБК политолог Аббас Галлямов. По его мнению, «существующий набор кандидатов — фаворит и несколько спойлеров — не удовлетворяет оппозиционно настроенную публику, и она на выборы, скорее всего, не придет». Против явки играет также то, что лоялисты могут остаться дома, потому что не сомневаются в победе Собянина, и понимание избирателей, что выборы мэра носят гораздо менее судьбоносный характер, чем выборы главы государства.

«Впрочем, атмосфера праздника на участках может увеличить явку на несколько процентов — все зависит от того, насколько ярко все будет организовано», — заключил Галлямов.