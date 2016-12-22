В России стартовал единый день голосования

Первыми распахнули свои двери избирательные участки Чукотки. Всего в воскресенье, 9 сентября, в России пройдет около 5 тыс. выборов разных уровней, которые охватят 80 регионов страны

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

На Чукотке 9 сентября в 08:00 по местному времени (8 сентября 23:00 мск) открылись избирательные участки, дав тем самым старт единому дню голосования в России. Жители Чукотского автономного округа выбирают губернатора. За этот пост поборются четыре кандидата.

Всего выборы глав регионов в единый день голосования пройдут в 26 субъектах России. Это Хабаровский, Приморский, Красноярский и Алтайский края, Амурская, Владимирская, Воронежская, Ивановская области. Кроме этого, губернатора будут выбирать в Кемеровской, Новосибирской, Псковской, Московской и других областях. В ряде случаев это будут досрочные выборы глав регионов, в других — плановые, где срок полномочий действующего руководителя истекает этой осенью.

В ряде регионов пройдут выборы депутатов в местные законодательные органы, а также дополнительные выборы депутатов Государственной думы по одномандатным избирательным округам.

В Москве в единый день голосования будут выбирать мэра города. На этот пост претендуют пять человек. Это действующий мэр Сергей Собянин (самовыдвижение), Вадим Кумин (КПРФ), Михаил Дегтярев (ЛДПР), Илья Свиридов («Справедливая Россия»), Михаил Балакин («Союз горожан»). Избирательные участки в Москве откроются в 08:00, закроются - в 22.00.