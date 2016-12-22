Спутники зафиксировали подготовку военного парада в КНДР

Судя по снимкам, готовящийся парад будет более облегченной версией парада, который прошел в феврале. На фоне договоренностей с США о денуклеаризации Пхеньян, похоже, решил не демонстрировать межконтинентальные ракеты

Межконтинентальные баллистические ракеты на параде в Пхеньяне, 9 февраля 2018 года (Фото: KCNA / Reuters )

О том, что Северная Корея 9 сентября к 70-летию основания страны готовит новый военный парад, сообщает Reuters со ссылкой на команду Института международных исследований Миддлбери, проанализировавшую спутниковые снимки, сделанные компанией Planet Lab.

В частности, по словам собеседников агентства, сентябрьский военный парад будет похож на тот, который был проведен 8 февраля. Однако, отмечают они, до сих пор нет никаких признаков, что Пхеньян продемонстрирует на параде межконтинентальные баллистические ракеты (МБР), которые, как считается, способны достигать континентальной части США.

«На данный момент этот парад выглядит довольно похожим, если не скромнее, чем в феврале», — приводит агентство слова представителя Института международных исследований Миддлбери Джеффри Льюиса. Среди оружия, которое команда института заметила на снимках, сделанных 22 августа, были танки, самоходная артиллерия, бронетранспортеры, зенитно-ракетные комплексы, ракеты и ракетные пусковые установки.

В июне состоялся исторический саммит США — КНДР. Впервые в истории произошла встреча лидеров двух стран. Саммит Ким Чен Ына и Дональда Трампа прошел в Сингапуре. Стороны договорились, что Пхеньян начнет работу над полной денуклеаризацией КНДР.

Однако с тех пор дальнейшие переговоры несколько застопорились, а обе стороны критикуют друг друга за отсутствие прогресса. На прошлой неделе стало известно, что президент США Дональд Трамп отменил поездку главы Госдепа Майка Помпео в Северную Корею на фоне отсутствия позитивных новостей о денуклеаризации КНДР.