ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 68,59 67,00 EUR Нал. 79,37 77,61 USD Бирж. 67,55 -0,69 EUR Бирж. 78,37 -1,26 USD ЦБ. 68,04 -0,04 EUR ЦБ. 79,50 -0,18 EUR/USD 1,16 -0,01 BTC/USD Бирж. 7200,60 +173,00 IMOEX 2345,85 +0,64% RTSI 1092,29 +1,56% Brent 77,50 +0,08% DJIA 25964,82 -0,09% Nasdaq 8109,54 +0,26%
Спутники зафиксировали подготовку военного парада в КНДР
Лента новостей
Медведев назвал циничным убийство Захарченко 20:10, Политика Бизнес без опасности: как изменились атаки хакеров и кто стал мишенью 20:08, РБК и Microsoft СКА одержал крупную победу в матче за Кубок Открытия КХЛ 20:04, Спорт Путин привел школьникам «любопытный пример» из переговорной практики 19:47, Политика Путин пошутил про мечту стать президентом словами «конечно, спал и видел» 19:37, Политика Минобороны ДНР заметило авиацию Украины на линии соприкосновения 19:16, Политика Владелец задержанного судна «Механик Погодин» подал в суд из-за убытков 19:01, Общество Цифровые убытки: cколько денег теряет бизнес из-за киберпреступников 19:00, РБК и Microsoft СМИ узнали о создании в США гибрида F-22 и F-35 против России и Китая 18:53, Политика Путин отреагировал на идею запретить смартфоны в школах 18:50, Политика Футболист ЦСКА стал автором первого хет-трика в чемпионате России 18:42, Спорт В СБУ не сочли нужным возвращать Януковича на Украину с помощью спецназа 18:30, Политика В ДНР рассказали о местоположении виновных в смерти Захарченко 18:23, Политика Организатор покушения на Бабченко получил 4,5 года лишения свободы 18:14, Общество Пространство для работы: три необычных офиса Москвы 18:00, Партнерский материал СК нашел алкоголь в крови капитана попавшего в аварию в Москве теплохода 17:44, Общество В СК начали выемку документов во Внуково и Сочи после ЧП с самолетом 17:26, Общество В ДНР рассказали о заложенной «на удачу» убившей Захарченко бомбе 17:20, Общество Следователи начали проверку по факту смерти сотрудника аэропорта Сочи 17:16, Общество Надежность или доходность: выбираем что-то одно или есть золотая середина 16:59, РБК и Сбербанк В СК назвали версии неудачной посадки самолета в аэропорту Сочи 16:56, Общество Глава СБУ отверг причастность Киева к убийству Захарченко 16:50, Политика Спутники зафиксировали подготовку военного парада в КНДР 16:38, Политика Чемпионат России по футболу. ЦСКА — «Урал». Онлайн 16:30, Спорт Азербайджан назвал стоимость закупленной у России военной техники 16:14, Политика В России вступили в силу изменения в получении новых загранпаспортов 15:51, Общество Глава МВД Украины выступил за международную операцию в Донбассе 15:38, Политика В посольстве опровергли недопуск российского самолета в Ирак 15:38, Политика
Спутники зафиксировали подготовку военного парада в КНДР
Политика, 16:38
0
Спутники зафиксировали подготовку военного парада в КНДР
Судя по снимкам, готовящийся парад будет более облегченной версией парада, который прошел в феврале. На фоне договоренностей с США о денуклеаризации Пхеньян, похоже, решил не демонстрировать межконтинентальные ракеты
Межконтинентальные баллистические ракеты на параде в Пхеньяне, 9 февраля 2018 года (Фото: KCNA / Reuters )

О том, что Северная Корея 9 сентября к 70-летию основания страны готовит новый военный парад, сообщает Reuters со ссылкой на команду Института международных исследований Миддлбери, проанализировавшую спутниковые снимки, сделанные компанией Planet Lab.

В частности, по словам собеседников агентства, сентябрьский военный парад будет похож на тот, который был проведен 8 февраля. Однако, отмечают они, до сих пор нет никаких признаков, что Пхеньян продемонстрирует на параде межконтинентальные баллистические ракеты (МБР), которые, как считается, способны достигать континентальной части США.

«На данный момент этот парад выглядит довольно похожим, если не скромнее, чем в феврале», — приводит агентство слова представителя Института международных исследований Миддлбери Джеффри Льюиса. Среди оружия, которое команда института заметила на снимках, сделанных 22 августа, были танки, самоходная артиллерия, бронетранспортеры, зенитно-ракетные комплексы, ракеты и ракетные пусковые установки.

В июне состоялся исторический саммит США — КНДР. Впервые в истории произошла встреча лидеров двух стран. Саммит Ким Чен Ына и Дональда Трампа прошел в Сингапуре. Стороны договорились, что Пхеньян начнет работу над полной денуклеаризацией КНДР.

Первая в истории встреча лидеров США и КНДР. Фоторепортаж Еще 5 фото
Фотогалерея

Однако с тех пор дальнейшие переговоры несколько застопорились, а обе стороны критикуют друг друга за отсутствие прогресса. На прошлой неделе стало известно, что президент США Дональд Трамп отменил поездку главы Госдепа Майка Помпео в Северную Корею на фоне отсутствия позитивных новостей о денуклеаризации КНДР.

Автор: Мария Бондаренко.
Главное
В ДНР рассказали о заложенной «на удачу» убившей Захарченко бомбе Общество
Главное
В ДНР рассказали о заложенной «на удачу» убившей Захарченко бомбе Общество
Путин отреагировал на идею запретить смартфоны в школах Политика
В СК назвали версии неудачной посадки самолета в аэропорту Сочи Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter