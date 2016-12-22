Администрация Трампа решила не давать $25 млн для госпиталей в Палестине

Администрация президента США Дональда Трампа приняла решения перенаправить $25 млн, которые были выделены для помощи Восточно-иерусалимским госпиталям, оказывающим помощь палестинцам, которую не может оказать их Минздрав. Об этом сообщили в Государственном департаменте, передает Associated Press.

Как отмечается в сообщении, администрация американского лидера хочет направить эти средства «на другие более приоритетные проекты». В Госдепе отметили, что хотят убедится, что средства, которые США выплачивают в качестве финансовой помощи, «потрачены в соответствии с американскими национальными интересами и несут ценность для американских налогоплательщиков». Куда именно будут направлены средства, которые были ранее выделены палестинским госпиталям, в Госдепе не уточнили.



В Организации освобождении Палестины назвали такое решение администрации президента США «политическим шантажом», направленным «против человеческой порядочности и морали». «Политика не должна быть превыше человечность и наносить вред уязвимым людям, которые нуждаются в поддержке и защите», — заявили в Организации. В Палестине отметили, что подобное решение Вашингтона может стать причиной «серьезной нестабильности» и наносит «огромный вред» тысячам пациентам и их семьям по всему Восточному Берегу и Сектору Газу.

В начале сентября сообщалось, что США перестали выделять ООН средства для оказания помощи Палестине. Таким образом Ближневосточное агентство недополучит $65 млн. Ранее в январе Вашингтон перевел этой организации $60 млн. Оставшиеся средства, американская сторона решила не переводить, и направить на финансирование других целей.

Как сообщается на сайте Всемирной Организации Здравоохранения, в сеть Восточно-иерусалимским госпиталей входят шесть учреждений. Они предоставляют помощь больным раком, пациентам с заболеванием сердечно-сосудистой системы, проводят операции на глаза и реабилитационное мероприятия для детей, а также предоставляют интенсивную терапию новорожденным.