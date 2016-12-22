Власти анонсировали создание опытного экраноплана с ракетами до 2027 года

Вооруженный ракетами опытный образец экраноплана «Орлан» будет создан в России в рамках госпрограммы вооружения до 2027 года. Об этом заявил вице-премьер Юрий Борисов, сообщает ТАСС.

По его словам, экраноплан будет охранять Северный морской путь. «Он может барражировать, закрывать эти районы. Внутренние моря тоже: Каспий, Черное море», — подчеркнул Борисов, добавив, что экраноплан также могут использовать для спасения экипажей кораблей.

В июле 2017 года стало известно, что в России в 2019–2020 годах создадут новый экраноплан «Чайка» водоизмещением 54 т для нужд Минобороны. Об этом в интервью «РИА Новости» сообщал исполнительный директор компании «Радар ММС» Иван Анцев.

По его словам, экраноплан сможет нести грузы весом до 15 т, а также выполнять поисково-спасательные операции и проводить разведку. «Это многоцелевая транспортная платформа, которая может быть применима во всех сферах жизнедеятельности и всеми ведомствами — от МВД, МЧС и Минобороны до Минтранса», — подчеркивал Анцев.

Экраноплан передвигается при помощи экранного эффекта (как на воздушной подушке) за счет нагнетания набегающих потоков воздуха. Таким образом он движется по воздуху на высоте нескольких метров от земли.