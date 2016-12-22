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Из-за загрязнения воздуха в Крыму госпитализировали пограничников Украины
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Из-за загрязнения воздуха в Крыму госпитализировали пограничников Украины
Политика, 11:02
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Из-за загрязнения воздуха в Крыму госпитализировали пограничников Украины

Из-за загрязнения воздуха в Херсонской области на границе с Крымом госпитализированы пять сотрудников Госпогранслужбы Украины, заявил замглавы ведомства Олег Слободян. Об этом сообщает телеканал «Громадське».

По его словам, военнослужащие госпитализированы в Одессу. Всего на плохое самочувствие — тошноту, першение в горле и сыпь на коже — пожаловался 41 пограничник. Из них пятерым требуется более детальное обследование, поэтому они направлены в одесский госпиталь, и там более квалифицированно и глубоко будут изучены причины, которые спровоцировали эти симптомы». — сказал Слободян.

Он добавил, что из Одесской области в Херсонскую прибыли медики для обследования несущих рядом с Крымом службу пограничников и они также готовы оказать помощь как местным жителям, так и украинским гражданам, проживающим в Крыму.

6 сентября украинские пограничники прекратили пропуск транспорта на двух КПП на границе с Крымом — «Чаплинка» и «Каланчак». Для прохода свободным остался только КПП «Чонгар». Это было сделано из-за загрязнения воздуха в результате выброса химических веществ на крымском предприятии «Титан» под городом Армянском. В то же время на закрытых КПП пограничники продолжили нести службу, а также получили указания пропускать машины в случае крайней необходимости. В Госпогранслужбе Украины добавили, что граждане страны, которые спасаются от последствий выброса, будут оформляться на границе в упрощенном порядке.

Выброс на заводе «Титан» под Армянском произошел 24 августа. Местные жители сообщили о маслянистом желтом налете на растительности, предметах и стенах зданий. Неделей позже власти Крыма признали, что причиной произошедшего стало испарение содержания кислотонакопителя на заводе «Титан». Глава Крыма Сергей Аксенов пояснил, что попавшим в воздух веществом стал сернистый ангидрид. Из Армянска в санатории Крыма были эвакуированы дети, причем президент Украины Петр Порошенко предложил их принять у себя в стране. По факту выброса было возбуждено уголовное дело.

Теги: пограничники , Украина , загрязнение воздуха , Крым
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