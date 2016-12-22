Миллиардер Джек Ма рассказал о планах на жизнь после ухода из Alibaba

Самый богатый человек Китая Джек Ма после завершения своей работы в Alibaba планирует заняться преподаванием и благотворительностью

Джек Ма (Фото: Eric Lalmand / Zuma / ТАСС)

Миллиардер Джек Ма, самый богатый человек Китая, рассказал в интервью Bloomberg TV о том, чем собирается заняться после ухода из интернет-ретейлера Alibaba.

По словам бизнесмена, он все больше времени и средств уделяет филантропии и намерен пойти по стопам Билла Гейтса — организовать фонд, который будет заниматься финансированием образовательных проектов. «Есть много вещей, которым я мог бы научиться у Билла Гейтса. Я никогда не стану таким же богатым, но одно я могу сделать лучше — отойти от дел раньше», — сказал Джек Ма.

До основания Alibaba в 1999 году Джек Ма работал учителем английского. В 2013 году он оставил пост исполнительного директора компании, но до сих пор является ее лицом. «Я думаю, что однажды, и скоро, я вернусь к преподаванию. Это то, что я могу делать лучше, чем быть СЕО Alibaba», — приводит агентство слова бизнесмена.

Он не стал отвечать на вопрос, может ли это случиться в этом году. Также он не ответил на вопрос, будет ли переводить собственные средства в трастовый фонд, как это сделали другие миллиардеры. «Вы узнаете очень скоро. Я подготовил Jack Ma Foundation. Над всеми этими вещами я работал 10 лет», — сказал миллиардер.

Жителей Китая и США объединяет любовь и уважение к людям, уверен Джек Ма. «Это общий язык, который у нас есть. Первая технологическая революция привела к Первой мировой войне, вторая — ко Второй мировой войне, теперь у нас третья революция. Что случится? Это должна быть война против бедности, болезней и т.д.», — считает китайский бизнесмен.

Джек Ма родился в Ханчжоу в 1964 году, основал Alibaba.com как торговую площадку для компаний в 1998 году. Стартовый капитал проекта составил $60 тыс., которые собрали 18 сооснователей. Сейчас рыночная стоимость Alibaba превышает $400 млрд, в 2014 году компания провела крупнейшее в мире IPO. Состояние Джека Ма в рейтинге Bloomberg Billionaires Index оценивается в $39,6 млрд, что делает бизнесмена самым богатым жителем Китая и 19-м по размеру состояния в мире.