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Производитель шин Pirelli закрыл производство в Венесуэле
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Производитель шин Pirelli закрыл производство в Венесуэле
Бизнес, 01:43
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Производитель шин Pirelli закрыл производство в Венесуэле

Итальянская компания Pirelli, производящая автомобильные шины, объявила о прекращении деятельности в Венесуэле. Об этом сообщается на сайте компании.

В частности, Pirelli закрыла производство на заводе в городе Гуакара, который выкупили объединение предпринимателей Южной Америки и компания Sommers International.

«Pirelli благодарит своих сотрудников и клиентов за 28 лет работы в стране и желает новому руководству успехов», — говорится в сообщении компании.

Производитель шин отмечает, что деконсолидация дочерней компании в Венесуэле началась еще в 31 декабря 2015 года и не имела финансовых последствий для группы.

Коммпания Pirelli, которая является поставщиком шин для Формулы-1, приостанавливала производство в Венесуэле в июне 2017 года на неопределенный срок. Компания объяснила свои действия невозможностью получить необходимое сырье, что связано с экономическим кризисом в стране.

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В августе Венесуэла начала процесс девальвации национальной валюты на 96% по отношению к доллару. При этом минимальную зарплату повысили в 60 раз, с $0,5 до $30 в месяц. Причиной стало ослабление шока для населения.

Теги: Pirelli , Венесуэла
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