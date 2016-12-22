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МИД Ирана опроверг сообщения Reuters о поставках ракет в Ирак
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МИД Ирана опроверг сообщения Reuters о поставках ракет в Ирак
Политика, 01 сен, 23:43
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МИД Ирана опроверг сообщения Reuters о поставках ракет в Ирак

Представитель Министерства иностранных дел Ирана Бахрам Касеми опроверг сообщения Reuters о том, что иранские баллистические ракеты были поставлены Ираку, и назвал их «нонсенсом» и сфабрикованными. Его слова передает IRNA.

О поставке иранских баллистических ракет сообщало 31 августа Reuters со ссылкой на источники в иракской и западной разведке и на неназванных чиновников из Ирана. По его данным, вооружение было доставлено шиитским союзным формированиям в Ираке. Эти поставки осуществлялись в течение нескольких последних месяцев. Пятеро чиновников сообщили, что также Тегеран помогает своим союзниками сделать свое собственное оружие.

По словам собеседников агентства, Тегеран делает это, чтобы защитить свои интересы и предоставить средства для борьбы со своими противниками. Иранский чиновник сообщил, что у иранских властей есть «запасной план» на случай атаки. Он отметил, что всего было поставлено немного ракет, «всего лишь пару десятков», но их число может возрасти, если это будет необходимо.

Источники Reuters сообщили, что всего было поставлено 10 ракет, и целью является послать предупредительный сигнал США и Израилю. «Похоже, что Иран превращает Ирак в свою ракетную базу», — сказал собеседник Reuters. Решение о том, что боевики будут производить ракеты в Ираке, было принято 18 месяцев назад, сообщили источники в Иране и в иракской разведке. По словам собеседников агентства, фабрики находятся к востоку от Багдада и на севере от города Кербела. Один иранский источник рассказал, что производство также организовано в Иракском Курдистане.

Один американский неназванный чиновник подтвердил, что Тегеран на протяжении нескольких месяцев поставлял ракеты в Ирак. Однако, он не смог сказать, могут ли эти ракеты быть запущены с нынешних позиций.

В Министерстве иностранных дел Ирана назвали информацию Reuters о поставках ракет «необоснованными и неприемлемыми». По словам Касеми, такие сообщения могут вызвать «панику среди стран в регионе» и посеять «иранофобию». «Полагают, что они [сообщения] имеют цель затронуть отношения Ирана с его соседями», — сказал представитель иранского МИД.

Как отмечает Reuters, ракеты «Зельзал», «Фатех-110» и «Золфакар» могут поразить цель на расстоянии от 200 до 700 км. Агентство отмечает, что в случае если они будут развернуты на севере или на западе Ирака, где находятся подразделения иранского Корпуса стражей исламской революции «Эль-Кудс», то ракеты могут представлять угрозу для столицы Саудовской Аравии Эр-Рияда и для израильского Тель-Авива. Reuters отмечает, что ранее западные страны обвиняли Иран в поставке ракет и своих технологий в Сирию и другим союзникам, таким как хуситы в Йемене и движению «Хезболла» в Ливане.

Теги: Иран , Ирак , баллистические ракеты
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