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Губернатор Свердловской области уволил своего заместителя Тунгусова
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Губернатор Свердловской области уволил своего заместителя Тунгусова
Политика, 20:16
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Губернатор Свердловской области уволил своего заместителя Тунгусова

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев упразднил должность первого замглавы региона, одновременно исполняющего обязанности начальника администрации губернатора, и уволил с этого поста Владимира Тунгусова, сообщил департамент информационной политики Свердловской области.

«По решению главы региона в структуре органов власти введена должность руководителя администрации губернатора. Исполнение обязанностей возложено на Азата Салихова», — заявили в департаменте. Причины увольнения Тунгусова там не уточнили.

Именно Тунгусов в апреле представил депутатам городской думы Екатеринбурга законопроект об отмене прямых выборов мэра города, против которого выступал занимавший тогда пост градоначальника Евгений Ройзман. Замгубернатора заявил, что благодаря этому решению город сможет экономить на проведении выборов.

В конце августа Тунгусова назначили персонально ответственным за исполнение майских указов Владимира Путина, ему поручили разработку регионального проекта по развитию цифровой экономики.

По итогам 2017 года Тунгусов декларировал доход на сумму 37,8 млн руб., в то время как Куйвашев заработал в семь раз меньшую сумму — 5,4 млн руб.

Теги: Свердловская область , замгубернатора , увольнение
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