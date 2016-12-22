Песков заявил о снижении возможностей для контактов Путина и Порошенко

Перспектив для контактов президента России Владимира Путина и украинского президента Петра Порошенко стало все меньше из-за последних событий в Донбассе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

«Именно с учетом последних событий перспектив для контактов становится все меньше», — сказал он в ответ на вопрос, нет ли необходимости в контактах лидеров двух стран после последних событий в Донбассе.

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко погиб в результате взрыва в донецком кафе «Сепар» 31 августа. Вместе с Захарченко погиб его охранник, всего при взрыве пострадали 12 человек, включая министра доходов и сборов ДНР Александра Тимофеева. Власти республики назвали произошедшее терактом и заявили, что к нему причастны украинские диверсанты.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что проводить встречи в «нормандском формате», посвященные ситуации в Донбассе, будет кощунственно, поскольку Франция и Германия не осудили убийство Захарченко.