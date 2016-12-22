Принадлежавший «Стройгазмонтажу» пакет акций СМП Банка перешел Ротенбергу

Компания «Стройгазмонтаж», которая принадлежит Аркадию Ротенбергу, вышла из состава акционеров СМП Банка, а принадлежащий ей пакет акций перешел бизнесмену. Об этом сообщается на сайте раскрытия корпоративной информации.



Теперь доля Ротенберга в уставном капитале СМП Банка увеличилась с 23,4813 до 49,9953%.

Против СМП Банка в 2014 году были введены санкции США и Евросоюза. В августе сообщалось, что СМП Банк сможет работать со специальными счетами, на которые поступают средства для заявок на участие в государственных закупках. Эти счета открыты в таких банках, как Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, Альфа-банк, Московский кредитный банк и банк «Россия».

В июле Европейский союз ввел санкции против шести компаний, которые строили Крымский мост, в том числе против компании «Стройгазмонтаж» и ее дочерней компании «Стройгазмонтаж-Мост».

Также под санкциями с 2014 года находится сам Ротенберг.