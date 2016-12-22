РЖД подписали соглашение о строительстве метро во Вьетнаме

Дочерняя компания РЖД «РЖД Интернешнл» и вьетнамская компания Lung Lo Construction Corporation подписали соглашение о партнерстве по проекту строительства легкого метро во Вьетнаме. Об этом сообщается на сайте российской компании.

Проект предполагает строительство легкого метро в городе Хошимине и провинции Донг Най.​ Согласно подписанному документу, «РЖД Интернешнл» будет заниматься экспертным сопровождением проекта и технико-экономически обоснует строительство легкого метро «на базе лучших российских и мировых практик».

Соглашение с Lung Lo Construction Corporation было подписано в рамках Меморандума о взаимопонимании по совместной проработке железнодорожных проектов во Вьетнаме, который был подписан между российской и вьетнамской компаниями в сентябре 2017 года.

Как отмечается в сообщении, переговоры по договору и его подписание состоялись 5 сентября. Делегация из Вьетнама прибыла в Россию в рамках визита генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонга.

Генеральный секретарь ЦК Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонг в рамках своего визита в Россию встретился в Сочи 6 сентября с российским президентом Владимиром Путиным. Он заявил, что российские компании планируют поставлять во Вьетнам сжиженный природный газ (СПГ), по итогам встречи были подписаны меморандумы о сотрудничестве в области поставок СПГ и ​развития газовой электрогенерации.