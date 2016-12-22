Reuters узнал о создании портала Apple для полицейских запросов

Apple планирует создать онлайн-портал, с помощью которого полиция могла бы официально запросить у компании данные о ее пользователях. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на письмо вице-президента Apple Кейт Адамс к сенатору-демократу от штата Род-Айленд Шелдону Уайтхаусу.

В письме, датированным 4 сентября, Адамс сообщает Уайтхаусу, что портал будет запущен к концу 2018 года. Сейчас Apple предоставляет правоохранителям некоторые данные пользователей, например, хранящиеся в онлайн-сервисе iCloud. Сообщается, что в прошлому году Apple получила 14 тыс. запросов от правоохранительных органов США, из них — 231 срочный запрос, который касался «чрезвычайных ситуаций». На их обработку в Apple уходило около 20 минут. Reuters отмечает, что в Apple отказались прокомментировать агентству содержание письма.

Apple в феврале 2016 года, несмотря на постановление суда, отказала сотрудникам ФБР в просьбе взломать iPhone 5С Сайеда Фарука, обвиняемого в совершении теракта в Сан-Бернандино. Позднее Министерство юстиции США отозвало иск к Apple, так как ФБР заплатило хакерам, которые помогли взломать телефон террориста.

В ноябре 2017 года после стрельбы в церкви города Сатерленд-Спрингс, штат Техас, сотрудники Apple сами предложили ФБР помочь разблокировать iPhone стрелка Девина Келли. В середине июня 2018 года в Apple пообещали устранить уязвимость в операционной системе iOS, с помощью которой спецслужбы могли получать данные с iPhone.