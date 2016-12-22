В Подмосковье задержали стрелявшего на встрече с кандидатом в губернаторы

В Подмосковье сотрудники полиции задержали мужчину, открывшего стрельбу во время встречи кандидата в губернаторы региона от «Альянса зеленых» с избирателями. Об этом сообщили РБК в пресс-службе управления МВД РФ по Сергиево-Посадскому району.

Его доставили в отдел полиции, где на него составили протокол по ст. 20.13 КоАП РФ (стрельба из оружия в не отведенных для этого местах). Отмечается, что подозреваемый — житель Ярославля, он стрелял, предположительно, из травматического пистолета.

Вечером 5 сентября в деревне Мехово на встрече избирателей с кандидатом от «Альянса зеленых» Лилией Беловой в толпу въехала «ГАЗель». За ней следовал легковой автомобиль, из которого было сделано несколько выстрелов в сторону кандидата. В результате инцидента никто не пострадал.

Как отмечает «РИА Новости», в связи с произошедшим Лилия Белова написала заявление в полицию.