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В Подмосковье задержали стрелявшего на встрече с кандидатом в губернаторы
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В Подмосковье задержали стрелявшего на встрече с кандидатом в губернаторы
Политика, 12:14
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В Подмосковье задержали стрелявшего на встрече с кандидатом в губернаторы

В Подмосковье сотрудники полиции задержали мужчину, открывшего стрельбу во время встречи кандидата в губернаторы региона от «Альянса зеленых» с избирателями. Об этом сообщили РБК в пресс-службе управления МВД РФ по Сергиево-Посадскому району.

Его доставили в отдел полиции, где на него составили протокол по ст. 20.13 КоАП РФ (стрельба из оружия в не отведенных для этого местах). Отмечается, что подозреваемый — житель Ярославля, он стрелял, предположительно, из травматического пистолета.

В Подмосковье на встрече с кандидатом в губернаторы произошла стрельба
Политика

Вечером 5 сентября в деревне Мехово на встрече избирателей с кандидатом от «Альянса зеленых» Лилией Беловой в толпу въехала «ГАЗель». За ней следовал легковой автомобиль, из которого было сделано несколько выстрелов в сторону кандидата. В результате инцидента никто не пострадал.

Как отмечает «РИА Новости», в связи с произошедшим Лилия Белова написала заявление в полицию.

Теги: Подмосковье , Губернатор , стрельба
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