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Глава Мосбиржи заявил об избалованности инвесторов стабильным рублем
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Глава Мосбиржи заявил об избалованности инвесторов стабильным рублем
Финансы, 12:01
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Глава Мосбиржи заявил об избалованности инвесторов стабильным рублем

Председатель правления Мосбиржи Александр Афанасьев заявил, что инвесторы «избалованы» стабильностью рубля. Об этом он сказал на Московском финансовом форуме, передает корреспондент РБК.

«Вообще мне кажется, что избаловался в последнее время у нас инвестор такой вот стабильностью национальной валюты. При том, что Банк России давно уже не ставит никаких таргетов по отношению к курсу рубля и так далее», — сказал Афанасьев.

Он добавил, что ситуация, когда курс не меняется в течение длительного времени, является «удивительной и даже нездоровой». «Волатильность в общем-то должна иметь место. Повторяю — если это не является шоком. Рынок боится всегда шока и опасается шока», — отметил он.

Орешкин ответил анекдотом на вопрос о курсе рубля
Финансы

При этом, добавил Афанасьев, ослабление рубля часто непосредственно влияет на движение рублевого индекса и цен бумаг, увеличивает оборачиваемость средств. По его словам, ослабление создает дополнительную привлекательность для некоторых иностранных инвесторов, так как они обращают внимание на долларовую доходность.

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что не считает реалистичным сценарий серьезного ослабления рубля. «Мы не видим ни одной долгосрочной причины, чтобы произошло серьезное ослабление рубля и кардинальный структурный сдвиг. Да, есть текущая волатильность. Не скажу, что рубль одна из самых слабых валют», — отметил министр.

Минэкономразвития ​5 сентября повысило среднегодовой курс доллара на 2018 год с 60,8 до 61,7 руб. Прогноз на 2019 год — 63,9 руб. (было 63,2 руб.).

Теги: Мосбиржа , Рубль , инвесторы
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